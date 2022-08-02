Это приводит к таким негативным явлениям, как рост инфляции.

Украинская экономика на сегодня демонстрирует не очень утешительные результаты, что, в свою очередь, приводит к таким негативным явлениям, как рост инфляции.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

По его словам, на экономику негативно повлияло и то, что многие предприятия прекратили работать, а украинцы уехали за границу из-за войны.

"Экономика, к сожалению, показывает не очень хорошие результаты, потому что многие предприятия приостановили работу из-за боевых действий или сократили работу из-за разрыва цепочек поставок сырья и цепочек сбыта продукции. Также многие наши сограждане выехали за пределы Украины и не могут работать. При таких условиях наша страна вынуждена функционировать и, к сожалению, не все так позитивно складывается, как бы нам того хотелось", - отметил Кава.

Заместитель министра добавил, что помощь союзников дает Украине возможность балансировать бюджет и выполнять свои обязательства.

"Мы очень активно работаем с нашими внешними партнерами, которые оказывают Украине поддержку в виде грантов, кредитов, чтобы сбалансировать наш бюджет, чтобы государство могло исполнять обязательства в первую очередь перед военными и делать социальные выплаты", - сказал Кава.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в июне в годовом выражении по сравнению с июнем 2021 года составила 21,5%. Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию в более чем 30% по итогам 2022 года.

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