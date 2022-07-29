С восстановлением экономики номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году.

Номинальные зарплаты в Украине в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (то есть с вычетом инфляции) – на 27%.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

Отмечается, что глубокий спад экономики обусловил стремительный рост уровня безработицы (до около 35% во II квартале 2022 года). В дальнейшем безработица будет постепенно снижаться, однако оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных последствий войны.

Также существенное снижение экономической активности привело к резкому снижению доходов населения.

"В начале войны предприятия пытались выплачивать зарплату в полном объеме, но из-за продолжения боевых действий и ухудшения финансово-экономического состояния подавляющее количество предприятий не в состоянии обеспечивать довоенный уровень оплаты труда. Как следствие, номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (то есть с вычетом инфляции) – на 27%", - говорится в сообщении.

Регулятор прогнозирует, что в дальнейшем с восстановлением экономики и оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году. Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года все еще будут ниже довоенного уровня.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию более 30% по итогам 2022 года.

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