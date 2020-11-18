По словам Шмыгаля, люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.

Соответствующий проект закона был принят на заседании правительства, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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По словам Шмыгаля, люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию.

«Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии», - отметил Шмыгаль.

«Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты проведенные до 2050 года показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и экономика страны в целом. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекта в зале парламента», - говорится в сообщении Шмыгаля.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы.

Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет.

Программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет при наличии страхового стажа от 30 лет.

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

Источником финансирования пенсий выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты из накопительной профессиональной системы) и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной системе будут страховые взносы работодателей, которые будут уплачиваться за счет повышения ставки ЕСВ на общеобязательное пенсионное страхование на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий.

По программе №1 работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участники системы смогут самостоятельно выбирать НПФ.

Пенсии в Украине

4 октября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Минимальная пенсия с 1 сентября выросла на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень в результате повышения минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривень.

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Автор: УНИАН