Благодаря этому уже в мае дополнительное финансирование на местах получат коммунальщики, педагоги и врачи.

Группа компаний «Метинвест» в первом полугодии 2021 года заплатит более 10 миллиарда гривень налогов, что в 7,5 раз больше, чем годом ранее.

При этом государственный и местные бюджеты Украины почувствуют увеличение налоговых поступлений от «Метинвеста» уже в мае. Об этом в эфире ТРК «Украина» заявил генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг» Юрий Рыженков, пишет uaprom.info.

«За первое полугодие 2021 года предприятия группы «Метинвест» выплатят более 10 млрд грн налогов, налога на прибыль. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года, 2020 года, это было 1,4 млрд грн. Это серьезное увеличение, которое уже сейчас, уже в мае месяце почувствует государственный бюджет, почувствуют местные бюджеты», – отметил Рыженков.

В частности, налоговые поступления от предприятий группы «Метинвест» пополнят местные бюджеты там, где расположены промышленные объекты холдинга. Благодаря этому финансирование на местах получат коммунальщики, педагоги и врачи.

Напомним, группа компаний «Метинвест» с 1 мая 202 года повышает заработные платы производственного персонала своих украинских предприятий.

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Автор: Иван Бойко