Повышение окладов и доплат сотрудников «Метинвеста» составит от 5% до 25%.

Группа компаний «Метинвест» с 1 мая намерена повысить заработные платы производственного персонала своих украинских предприятий.

Как сообщили в компании, повышение окладов и доплат работников составит от 5% до 25%.

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии УНИАН отметил, что «Метинвест» предлагает своим сотрудникам самую высокую зарплату среди компаний горно-металлургического комплекса (в среднем, около 20 тыс. грн).

Как сообщала Государственная служба статистики, в марте 2021 году средняя номинальная заработная плата одного сотрудника составила свыше 13,6 тыс. грн, что на 8,5% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,9% больше, чем в марте 2020 года. Самые высокие зарплаты зафиксировали в Киеве (в среднем, штатный столичный сотрудник получает около 20 тыс. грн), а также в промышленных Донецкой, Запорожской и Николаевской областях. Тогда как самый низкий – в Житомирской области.

Самые высокие зарплаты, по данным Госстата, получали сотрудники авиационной (23 тыс. грн), финансовой и страховой (18 тыс. грн) сфер, а также государственного управления и обороны (16 тыс. грн). Самый низкий уровень оплаты труда зафиксировали у почтальонов, курьеров, а также сотрудников временного размещения и организации питания (7-8 тыс. грн).

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

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Автор: Иван Бойко