Елена Коробкова отметила, что эти банкноты пользуются популярностью.

В Украине в 2024 году чаще всего подделывали купюры номиналом 500 и 200 гривень. Данное явление не является массовым.

"В 2024 году чаще всего подделывали купюры номиналом 500 и 200 гривень и они составляли 78% и 17% соответственно от общего объема изъятых купюр. Речь не идет о каком-то большом количестве. На миллион настоящих банкнот приходится примерно от 4 до 6 подделок", - рассказала глава правления "Лиги банков Украины" Елена Коробкова в эфире телеканала "Киев24".

По ее словам, указанные купюры чаще всего подделывают в связи с их популярностью.

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"Если мы говорим про банкноты до 2015 года, то их проще подделать, и они до сих пор находятся в обороте. Купюры, выпущенные после 2015 года, имеют улучшенные защитные элементы", - объяснила эксперт.

При этом она указала, что отличительная черта подделок, напечатанных даже на самом лучшем принтере, - отсутствие рельефа.

Деньги в Украине - последние новости

18 февраля в НБУ сообщили, что уровень подделки гривни по результатам 2024 года претерпел умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022-2023 годов и приблизился к значениям 2021 года.

Так, по итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 5,1 фальшивиых.

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