В течение ноября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась / фото bank.gov.ua

Государственный и гарантированный государством долг Украины за ноябрь этого года в национальной валюте вырос на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,2% до 84,24 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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«В течение ноября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,4 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,98 млрд долл. США», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 30 ноября 2020 года государственный внешний долг составлял 1,204 трлн грн (50,2% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 42,29 млрд долл. Государственный внутренний долг составлял 905,10 млрд грн (37,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 31,79 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 289,19 млрд грн (12,06% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 10,16 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 259,93 млрд грн (10,84%), или 9,13 млрд долл.; гарантированный государством внутренний долг - 29,26 млрд грн (1,22%) или 1,03 млрд долл.

Хронология событий

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

По состоянию на 23 декабря 2020 года с начала 2020 года на погашение госдолга Украина потратила 357,4 млрд грн. Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, в Украине каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

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Автор: Екатерина Жирий