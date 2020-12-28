Государственный и гарантированный государством долг Украины за ноябрь этого года в национальной валюте вырос на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,2% до 84,24 млрд долл.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
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«В течение ноября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,4 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,98 млрд долл. США», - сказано в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 30 ноября 2020 года государственный внешний долг составлял 1,204 трлн грн (50,2% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 42,29 млрд долл. Государственный внутренний долг составлял 905,10 млрд грн (37,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 31,79 млрд долл.
Гарантированный государством долг Украины составлял 289,19 млрд грн (12,06% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 10,16 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 259,93 млрд грн (10,84%), или 9,13 млрд долл.; гарантированный государством внутренний долг - 29,26 млрд грн (1,22%) или 1,03 млрд долл.
Хронология событий
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.
В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.
На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.
По состоянию на 23 декабря 2020 года с начала 2020 года на погашение госдолга Украина потратила 357,4 млрд грн. Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, в Украине каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга.
Госбюджет-2021: что известно
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
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