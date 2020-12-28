В гривневом эквиваленте госдолг за этот период вырос на 1,3% - до 2,398 трлн грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за ноябрь этого года в национальной валюте вырос на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,2% до 84,24 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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«В течение ноября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,4 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,98 млрд долл. США», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 30 ноября 2020 года государственный внешний долг составлял 1,204 трлн грн (50,2% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 42,29 млрд долл. Государственный внутренний долг составлял 905,10 млрд грн (37,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 31,79 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 289,19 млрд грн (12,06% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 10,16 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 259,93 млрд грн (10,84%), или 9,13 млрд долл.; гарантированный государством внутренний долг - 29,26 млрд грн (1,22%) или 1,03 млрд долл.

Хронология событий

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

По состоянию на 23 декабря 2020 года с начала 2020 года на погашение госдолга Украина потратила 357,4 млрд грн. Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, в Украине каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

Госбюджет-2021: что известно

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Екатерина Жирий