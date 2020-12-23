Полный анализ бюджета-2020 будет в следующем году.

В Украине каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга. С начала 2020 года на погашение госдолга Украина потратила 357,4 млрд грн.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба.

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"Каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3 тыс грн", - сказал Пацкан.

Он уточнил, что назвал цифры по состоянию на начало декабря, а полный анализ бюджета-2020 будет в следующем году, поскольку наибольшие платежи идут в декабре.

"Самая большая наша проблема - это заимствования. Это треть госбюджета", - подчеркнул Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что в госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 млрд грн, и эта сумма к концу года возрастет.

"Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана - это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", - добавил он.

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Автор: УНИАН