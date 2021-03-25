В долларовом эквиваленте госдолг за этот период вырос на 0,67 млрд долл. - до 91,41 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль этого года в национальной валюте сократился на 5,3 млрд грн - до 2,553 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – вырос на 0,67 млрд долл., до 91,41 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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«В течение февраля 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 5,28 млрд грн, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,67 млрд долл. США.», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 28 февраля 2021 года государственный внешний долг составлял 1,238 трлн грн (48,49% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,32 млрд долл. Государственный внутренний долг составлял 1,026 трлн грн (40,18% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36,73 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 289,28 млрд грн (11,33%), или 10,36 млрд долл., в том числе: гарантированный государством внешний долг - 251,11 млрд грн (9,84%) или 8,99 млрд долл.; гарантированный государством внутренний долг - 38,17 млрд грн (1,5%) или 1,37 млрд долл.

Что этому предшествовало

По данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий