При этом дефицит бюджета является рекордным.

Украина уже полгода не использует инструмент эмиссии для покрытия бюджетных расходов. Об этом заявил председатель Национального банка Андрей Пышный во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины".

По его словам, достичь этого удалось в том числе и благодаря тому, что с начала 2023 года украинское государство привлекло на внутреннем долговом рынке в 1,5 раза больше средств, чем за весь прошлый год.

"Это позволило профинансировать потребности украинского бюджета. Хорошая новость заключается в том, что мы полгода уже живем без эмиссии, имея рекордный дефицит бюджета, который финансируется и за счет международной поддержки, и за счет внутренних заимствований, и за счет предпринимателей, которые платят налоги", - отметил он.

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Финансовая политика НБУ

Как сообщал УНИАН, в марте пышный заявил в интервью Financial Times, что Украина больше не будет "печатать деньги" для покрытия бюджетных расходов, поскольку это слишком опасный инструмент.

Глава НБУ отметил, что в настоящее время регулятор займется поглощением избыточной ликвидности, для чего будут усилены резервные требования и постепенно будет возвращен плавающий курс национальной валюты.

В то же время в конце мая в НБУ сообщали, что не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок.

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