В НБУ решили обойтись более трудными, но менее опасными методами финансирования государственных расходов.

Украина больше не будет "печатать деньги" для покрытия бюджетных расходов, поскольку это слишком опасный инструмент. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Financial Times.

Он отметил, что ранее Украина пошла на необеспеченную эмиссию миллиардов гривен, чтобы в экстренном порядке покрыть дефицит бюджета. Однако это повлекло за собой огромные риски для макрофинансовой стабильности государства.

"Это было быстрое средство, но очень опасное", - подчеркнул Пышный.

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Глава НБУ отметил, что в настоящее время регулятор займется поглощением избыточной ликвидности, для чего будут ужесточены резервные требования и постепенно будет возвращен плавающий курс национальной валюты.

Ситуация в украинской экономике – последние новости

Украинцы постепенно набираются оптимизма в вопросе своего финансового благополучия. Положительные ожидания медленно, но растут. Тем не менее, сегодня каждый третий украинец оценивает свое материальное состояние как плохое, а каждый второй как "ни плохое, ни хорошее".

Согласно оценкам украинской разведки, Россия уже не сможет навредить украинской экономике больше, чем она это уже сделала. Для этого россиянам просто не хватает необходимого оружия.

Согласно данным НБУ, инфляция в начале 2023 года замедляется быстрее, чем ожидалось. И все же она остается высокой.

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