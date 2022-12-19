Глава Национального банка назвал приоритеты в работе НБУ в 2023 году.

Приоритетами в работе Национального банка Украины в 2023 году станут обеспечение непрерывности работы банковской системы страны учитывая возможный блэкаут из-за обстрелов российских оккупантов, новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом и покрытие бюджетного дефицита без помощи дополнительной эмиссии.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время презентации на тему "Как украинская экономика пережила 2022-й год".

По его словам, впереди нас ждет "один из самых драматических годов в украинской экономике" и "одна из самых, если не самая тяжелая, зима, какую мы только могли себе представить".

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"Какой заходит банковская система в 2023 год? Она заходит другой. Она смогла 2022 год выстоять за счет того, что была проведена довольно масштабная и эффективная реформа корпоративного управления, укрепление финансовой устойчивости, совершенствование бизнес-моделей. 2022 год показал, что банковская система функционирует даже при самых критических обстоятельствах. 2023 год должен нам дать возможность оценить, какая потребность в докапитализации возникает, какое есть качество активов, и сконцентрировать свою работу на непрерывности. Мы понимаем, что новый абсолютно вызов, которого не было в начале войны, это блэкаут", - сказал он.

Также Пышный подчеркнул, что нацелен на успешное завершение переговоров с Международным валютным фондом по утверждению мониторинговой программы, которая позволит открыть новую программу сотрудничества Украины с МВФ.

Кроме этого он добавил, что НБУ будет мощным партнером для Министерства финансов по привлечению "исключительно из неэмиссионных источников финансирования" для покрытия бюджетного дефицита.

"Мы понимаем, что вызовы 2022 года во многом связаны с рекордной эмиссией, почти 400 млрд грн. Ситуация создана в том числе в связи с достаточно неритмичным поступлением международной помощи, размер которой на конец года может составить около 31 млрд долларов. Поэтому в следующем году нам нужно объединить совместные усилия вместе с Министерством финансов, чтобы запустить внутренний долговой рынок и использовать максимально потенциал украинской экономики для финансирования бюджетного дефицита", - сказал он.

Прогнозы по экономике на 2023 год

2 июня правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых.

21 июля, 8 сентября, 20 октября и 8 декабря Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

Назначение пышного главой НБУ

Верховная Рада 7 октября назначила председателем Национального банка Андрея Пышного. Предыдущий глава Нацбанка Кирилл Шевченко написал заявление об отставке 4 октября. Верховная Рада 6 октября проголосовала за увольнение Шевченко с должности председателя Национального банка Украины. В тот же день президент Владимир Зеленский подал проект постановления о назначении пышного на должность руководителя НБУ.