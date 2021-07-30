Залогом детенизации рынка табачных изделий является тесная координация правоохранителей и налоговиков. Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания для выработки шагов по детенизации табачного рынка.

Об этом в своем Facebook заявляет глава ГФС Вадим Мельник.

"ГФС среагировала на рост подакцизной "тени" и расследует сейчас три уголовных производства по направлению легализации сигарет через Duty Free. Анализ ситуации на рынке четко указывает нам, что усилий одной только Государственной фискальной службы для преодоления такого сложного и комплексного криминального явления недостаточно.

Необходимо тесное сотрудничество ГФС, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Нацполиции. У каждого органа своя зона ответственности, и только совместными усилиями мы заблокируем все возможные каналы и способы производства, перемещения и вывода на рынок контрафактного табака.

Координации деятельности - это то, чего не хватает сейчас в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров. По моему мнению, таким координирующим органом может быть Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора. Выносить этот вопрос на такой высокий уровень нужно, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год.

Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания для разработки совместных мероприятий по детенизации рынка табачных изделий. Убежден, что преодолеть теневой рынок табачной продукции в конструктивном сотрудничестве с коллегами из других правоохранительных ведомств при условии надлежащей координации совместных усилий - вполне возможно", - отметил Мельник.

Напомним, за первое полугодие 2021 ГФС обеспечила возмещение в госбюджет 2 млрд грн в рамках уголовных дел по уклонению от уплаты налогов и изъяла контрафактной подакцизной продукции на 2,1 млрд грн.

Автор: Иван Бойко