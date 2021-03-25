Уже в следующий вторник Верховная Рада может принять правительственный законопроект о снятии ограничений на проведение приватизации крупных объектов.

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко надеется, что на следующей неделе Верховная Рада разблокирует процесс большой приватизации.

Как передает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, об этом он сказал на встрече с бизнесом.

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"Уже в следующий вторник Верховная Рада может принять правительственный законопроект о снятии ограничений на проведение приватизации крупных объектов, которые были внедрены в прошлом марте в связи с карантином. После долгожданного разблокирования первыми будут переданы на аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", ЗАО "Президент-отель", завод "Большевик" и шесть последних облэнерго, которые остались в государственной собственности", - сказано в сообщении.

Планы на год

В 2021 году от приватизации планируется привлечь в государственный бюджет Украины 12 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц