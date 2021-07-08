Президент Украины Владимир Зеленский, Верховная Рада, Кабинет министров и Фонд государственного имущества Украины поддерживают необходимость продолжения и активизации приватизационных процессов в Украине.

Об этом сказал глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко, выступая на международной конференции UkraineInvest Talks, которая проходит в Вильнюсе в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Президент подписал закон, который разблокирует приватизацию крупных предприятий, а Премьер-министр подписал решение о приватизации около полутора тысяч государственных предприятий. И это полностью соответствует запросу бизнеса - доверие к власти и законодательное регулирование. Государство также выступает за четкие и равные правила для всех", - сказал Сенниченко.

Во время презентации реформ, которые внедряет ФГИУ, он рассказал, как проходит процесс подготовки решений в сфере приватизации. Дмитрий Сенниченко отметил, что в основу всех механизмов заложены принципы прозрачности и особое внимание уделяется решениям, которые исключают коррупционные риски.

"Государственные предприятия были одним из источников коррупции, источником взяток. Новая власть после выборов решилась на важный шаг - преодолеть коррупцию на госпредприятиях. И в этом помогла приватизация", - рассказал глава ФГИУ.

Он сообщил, что активизация приватизационных процессов уже принесла в государственный бюджет в 2020 году 2,5 млрд грн, что в 5 раз больше чем в 2019. По его словам, это стало возможно благодаря новым подходам, которые ввели в Фонде госимущества.

"Мы проводили четкий и прозрачный процесс. Вы можете онлайн видеть все объявления, просмотреть всю информацию об объектах, которые готовы к приватизации", - отметил Сенниченко.

Председатель ФГИ рассказал, что во время пандемии и карантинных ограничений, которые действовали в Украине, удалось организовать более 2500 прозрачных аукционов, на которых цена за объект в среднем росла на 191%, а количество участников достигало 20-30 потенциальных покупателей.

Также он сообщил участникам Конференции, что уже 31 августа текущего года состоится первый аукцион в рамках Большой приватизации.

"Это Объединенная горно-химическая компания, на 100% государственное предприятие, осуществляющее добычу природных ресурсов. Начальная цена - 115 миллионов евро " - сообщил он.

Кроме этого также, по словам Сенниченко, планируется провести аукционы по приватизации завода "Большевик", "Президент-отеля" в Киеве, ПАО Центрэнерго и других объектов.

"Украина интересна Европе. У нас есть все, что нужно инвестору: природные ископаемые, уникальное географическое положение, инфраструктура, кадровый потенциал, договор об ассоциации с ЕС. Мы должны действовать в интересах народа Украины и сотрудничать с нашими партнерами из зарубежных государств", - резюмировал Сенниченко.

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Автор: Григорий Бондарь