На украинскую валюту будет давить любая эскалация ситуации, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится, ожидается медленное укрепление гривни.

Основной риск - геополитический фактор, любая эскалация ситуации будет давить на украинскую валюту, рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, пишет obozrevatel.com.

"Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривня более-менее укрепляется на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривни из-за того, что прежде всего будет поступать внешняя помощь и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет", - отметил эксперт.

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Паращий добавил, что золотовалютные резервы Украины стабильно растут, а это немного улучшает ожидания насчет курса нашей валюты.

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1 февраля стало известно, что в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек и составил до 40,50 грн/долл.

Стоит отметить, что 21 июля Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл. По прогнозу инвестиционной компании Dragon Capital, Нацбанк может держать официальный курс американской валюты неизменным до конца третьего квартала текущего года.

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