Премьер-министр рассказал, как правительство борется с пандемией.

Украина за семь месяцев потратила на борьбу с распространением коронавирусной инфекции более 20 млрд грн только по линии сферы здравоохранения.

Об этом во время выступления в зале парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сформированы необходимые запасы индивидуальной защиты, медикаментов, ИВЛов. Продолжается работа над подводом кислорода. По состоянию на вчерашний день через НСЗУ (Национальную службу здоровья Украины - УНИАН) профинансировано больницы во всех регионах на общую сумму более 8,8 млрд грн. Также 7,3 млрд грн профинансировано через фонд борьбы с COVID, еще 4 млрд грн - средства местных бюджетов. То есть, за семь месяцев на борьбу с коронавирусом только в медицине потрачено более 20 млрд грн",- сказал он.

Судьба Фонда борьбы с коронавирусом

3 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

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Автор: Дмитрий Шварц