Россию могут отключить не только от SWIFT.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров передал международным платежным системам Visa и Masterсard письмо президента Владимира Зеленского относительно заблокирования сервисов в России.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

"Обратился к Visa и Mastercard с письмом от президента о блокировке сервисов в РФ", - написал он.

Обслуживание сервисов в Украине:

Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками – резидентами Российской Федерации.

Указывается, что такое обращение обусловлено необходимостью принятия мер, связанных с введением правового режима военного положения на территории Украины во исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Кроме того, лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕС в ближайшие дни отключат определенное количество банков Российской Федерации от международной банковской системы платежей SWIFT.