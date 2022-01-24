Эксперты предостерегают, что, несмотря на свою внешнюю политическую и социальную привлекательность, инициатива несет целый ряд реальных экономических угроз.

Аналитические центры и эксперты призывают народных депутатов не поддерживать законопроект № 6394 о введении экономического паспорта украинца (создание Фонда будущих поколений), так как эта инициатива разбалансирует бюджет страны и "раздует" государственный долг.

Как сообщается на сайте Центра экономической стратегии (ЦЭС), соответствующее обращение к парламентариям подписало 10 организаций, которые занимаются исследованием и просвещением в сфере экономики.

Отмечается, что Верховная Рада будет рассматривать документ в первом чтении 27 января.

"Несмотря на свою внешнюю политическую и социальную привлекательность, инициатива президента несет целый ряд вполне реальных экономических угроз. Львиная часть ренты на пользование недрами идет на финансирование общественно важных расходов: образования, здравоохранения, помощи малообеспеченным семьям, расходов Пенсионного фонда Украины и тому подобное. Перенаправить ее на другие цели означает уменьшить доступный для покрытия этих потребностей финансовый ресурс", - говорится в тексте обращения.

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Причем речь идет об уменьшении ресурсов для финансирования социальных потребностей сегодня с тем, чтобы отдать эти деньги молодежи через 18 лет, не учитывая, каким будет благосостояние через 18 лет на момент соответствующих выплат.

По предварительным оценкам, бюджетные расходы в форме взносов в Фонд могут в 2030 году составить около 1% ВВП в год – это примерно треть бюджетного дефицита, который считается безопасным (около 3% ВВП), примерно одна десятая расходов Пенсионного фонда, или треть расходов на оборону сегодня.

"Если не "забирать" средства из важных расходов, то власти придется увеличивать бюджетный дефицит. Проекты законов не предусматривают инвестирование накопленных денег ни в какие инвестиционные инструменты, кроме облигаций внутреннего государственного займа - то есть Фонд по сути сразу будет возвращать средства в бюджет. Это означает увеличение государственного долга страны, обслуживание которого будет ложиться на плечи каждого следующего правительства, причем объем этих обязательств будет постоянно расти", - предостерегают эксперты.

По их словам, фактически закон просто обяжет будущие правительства и будущих налогоплательщиков выплачивать из бюджета помощь молодежи. А пока это время не наступит, управляющие фондом будут получать комиссионные.

Отмечается, что идеи с "фондами будущего" реализованы в странах-экспортерах нефти или газа (Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия), однако Украина находится совсем в другом положении. Кроме того, ни Норвегия, ни арабские страны не инвестируют накопленные средства в свой собственный суверенный долг, а вместо этого вкладывают деньги преимущественно за границу в финансовые инструменты, которые приносят прибыль.

"Решение о создании фонда - это ежегодное наращивание долга сейчас для получения политических дивидендов (популизма) сегодня. Такие идеи удобны тем, что электоральные бонусы от них можно получить уже сейчас, а реализовывать их придется преемникам во власти со всеми соответствующими политическими и экономическим последствиями", - говорится в обращении.

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Экономический паспорт:

1 декабря во время выступления в ВР с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Документ будет предусматривать открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

7 декабря 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован пакет президентских законопроектов (№6394-6396) о создании экономического паспорта украинца.

В частности, проектом закона" об экономическом паспорте " предусмотрено создание Фонда будущих поколений. Фонд будет иметь целью накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам.