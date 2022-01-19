Эксперт считает, что введение экономического паспорта приведет к значительным расходам государственного бюджета через 15 лет.

Создание Фонда будущих поколений и введение экономического паспорта приведет к увеличению государственного долга.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Это плохая идея. Взять средства бюджета, через Фонд и ОВГЗ переложить их обратно в бюджет, начать платить на них проценты, и по сути законодательно навесить выплаты на правительства, которые придут после 2037 года. Сумма ежегодных отчислений в фонд из бюджета - 1,5-2,5% ВВП, которые будут перебрасывать туда-сюда между счетами. Это много. И смысла в этом ровно ноль. Можно с тем же успехом просто законом обязать правительство в 2037 году выплатить молодежи по 10 тыс. долларов", - отметила Репко.

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При этом, по ее словам, инициатива осуществлять выплаты по экономическому паспорту приведет к значительным расходам государственного бюджета через 15 лет.

"Будут тратиться средства на администрирование фонда и зарплаты его наблюдательному совету, а кроме того государство через 15 лет получит большую сумму обязательств, абсолютно ей ненужных", - подчеркнула она.

Экономический паспорт:

1 декабря 2021 года во время выступления в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Документ будет предусматривать открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

7 декабря 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован пакет президентских законопроектов (№6394-6396) о создании экономического паспорта украинца.

В частности, проектом закона "Об экономическом паспорте" предусмотрено создание Фонда будущих поколений. Фонд будет иметь целью накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществление выплат.