Также, по словам главы Dragon Capital, инфляция в Украине в конце года ожидается на уровне 20%.

Валовой внутренний продукт Украины в 2022 году упадет на 39% при условии продолжения войны до конца года, а при условии достижения перемирия – на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор, основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил во время выступления на онлайн-конференции "Global Outlook: Экономический фронт".

"Это будет большой удар по экономике, ее потери могут составить 39% ВВП, если не будет перемирия и война продлится весь год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%", - сказал он.

Также, по словам Фиалы, инфляция в Украине в конце года ожидается на уровне 20%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2021 году вырос на 3,4%, а в 2020 году из-за коронакриза произошло снижение ВВП на 4%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, падение ВВП Украины в 2022 году составит 30%, а в следующем году экономика должна вырасти на 25% при условии достаточных усилий для ее восстановления.

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