ВВП Украины в четвертом квартале 2021 года увеличился на 5,9%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 5,9%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

"Реальный ВВП в IV квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2020 года – на 5,9%", - говорится в сообщении.

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ВВП:

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

В ноябре 2021 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю в размере ориентировочно 195 млрд долларов.

Валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в третьем квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,7% в годовом выражении.

Долларовый ВВП:

В 2021 году впервые за все годы независимости долларовый ВВП Украины достиг $200 млрд.

Какими были прогнозы: