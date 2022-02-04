Реальный валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 5,9%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.
"Реальный ВВП в IV квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2020 года – на 5,9%", - говорится в сообщении.
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ВВП:
ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
В ноябре 2021 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю в размере ориентировочно 195 млрд долларов.
Валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в третьем квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,7% в годовом выражении.
Долларовый ВВП:
В 2021 году впервые за все годы независимости долларовый ВВП Украины достиг $200 млрд.
Какими были прогнозы:
- 21 октября 2021 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ - с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.
- Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.
- Министерство экономики прогнозировало, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%.
- В госбюджете на 2021 год был заложен рост ВВП Украины на уровне 4,6%.
- Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
- 7 декабря 2021 года Министерство экономики ухудшило прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2021 и 2022 годах.
- 20 января 2022 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%, отметив, что более стремительное восстановление экономики будут ограничивать дорогие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения.