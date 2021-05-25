Эксперт объяснил, почему в современных условиях не стоит давить на бизнес.

Если бы украинское правительство действительно имело желание наполнять государственный бюджет, то следовало бы направить усилия на устранение коррупционных схем, а не на введение новых налоговых инициатив, которые наоборот могут вызвать кризис в экономике, сокращение налоговых отчислений и увеличение социальной напряженности.

Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк, комментируя планы правительства по внедрению новых налоговых инициатив, сообщает «24 канал».

«Я думаю, что это скорее политический шантаж, чем попытка наполнить украинский бюджет налогами. Если бы было желание наполнять бюджет, то большое количество коррупционных схем и потоков – серых, черных – было бы раскрыто и направлено. Как минимум, таможня не реформирована и там теряются миллиарды долларов каждый год. Казалось бы, так просто взять и остановить там коррупцию, но это не делается», – сказал Давидюк.

Эксперт также отметил, что несмотря на отсутствие государственной поддержки, которая есть в других странах, украинский бизнес просит власть хотя бы не мешать выходу из кризиса.

«Как минимум – не мешать – это была бы хорошая государственная продуманная политика», – добавил Давидюк.

Новоназначенный министр экономики Алексей Любченко также не поддержал решение Кабмина увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес и отметил, что в современных условиях давить на бизнес не стоит.

«Нужно покупать украинское, стимулировать потребительский спрос. Люди должны получать больше средств и тратить их на украинское. Для этого нужно перекрыть границу, чтобы не было контрабанды, все было фиксировано и находилось под государственным контролем», – пояснил Любченко.

Как отмечает издание, НБУ в опубликованном недавно макроэкономическом обзоре сообщило, что несмотря на введение жесткого карантина, падение индекса производства базовых отраслей практически приостановилось. В частности, к росту вернулось промышленное производство на 2%, а это в основном добывающая отрасль из-за повышенного спроса на руду. То же самое касается энергетики и перерабатывающей промышленности. Но, как показывает опыт, как только экономика начинает оживать, сразу появляются новые налоговые инициативы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

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Автор: Григорий Бондарь