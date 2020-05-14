Евросоюз выделит Украине 500 миллионов евро сразу после решения МВФ - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина выполнила все условия для получения следующей части макрофинансовой помощи ЕС.

Европейский Союз выделит Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи сразу после одобрения Международным валютным фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с нашей страной.

Читайте такжеВ Раде спрогнозировали, когда Украина получит почти $2 миллиарда от МВФ

Об этом комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил в ходе видео-встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД.

Министр информировал еврокомиссара о прогрессе в реализации евроинтеграционных реформ, принятии важных законодательных решений, в частности, принятии закона о банковской деятельности.

В свою очередь еврокомиссар приветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для получения макрофинансовой помощи ЕС.

По его словам, как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

Кроме того, глава МИД Украины выразил благодарность за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.

В свою очередь Варгеи высоко оценил решительность Украины в реагировании на пандемию COVID-19.

"Вы действовали быстро, и это имело критически важное значение", - сказал он.

Также собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению "промышленного безвиза" между Украиной и ЕС (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), после того как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса.

Отдельное внимание собеседники уделили поддержке ЕС украинского малого и среднего бизнеса.

Кулеба и Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединению Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участию Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения.

Глава МИД отдельно отметил гуманитарную помощь ЕС для уязвимых слоев населения в восточных областях государства, наиболее пострадавших в результате российской агрессии.

Собеседники обменялись мнениями относительно будущего «Восточного партнерства» в контексте подготовки к нынешнему саммиту инициативы.

Министр подчеркнул, что Украина в своем видении «Восточного партнерства» в дальнейшем будет исходить из собственных европейских стремлений и европейского выбора и настроенности на дальнейшее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.

Варгеи заверил в неизменности поддержки Украины на европейском пути и в реализации реформ.

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет в июне 2018 года утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 млрд евро.

В декабре 2018 года Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Правительство Украины ожидает завершения переговоров с МВФ до 15 мая этого года, первый транш составит более 1 млрд долл. Общий объем помощи - 5 млрд долл.

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс ранее заявлял, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинские власти еще не выполнили условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.