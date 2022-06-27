Как отмечают журналисты, первые устройства уже нелегально попали в Россию.

Квест, как обойти санкции, в России набирает обороты - в РФ начали завозить электронику нелегально и дорого. Конечно же, в обход санкционных ограничений.

Об этом говорится в сюжете журналистов проекта FreeДом.

Поставки товаров будут по так называемому параллельному импорту, легализацию которого на днях одобрила Госдума РФ, чтобы хоть как-то спасти рынок.

Адвокат и секретарь рабочей группы по вопросам санкций в РФ Владислав Власюк объяснил, что же означает параллельный импорт.

"Находится посредник. То есть искусственно в сделку вставляется компания из тех стран, которые не поддержали санкции, например, Турция, Дубай. Которые закупают условно товары для себя, а потом их продают в РФ", — отметил Власюк.

То есть нелегальный ввоз товаров без согласия производителя или правообладателя. Но это не может длиться долго, ведь посредники тоже могут попасть под санкции.

Как отмечают журналисты, первые устройства уже нелегально попали в Россию. Они дороже на 10-20% по сравнению с теми же моделями, которые продавали до начала вторжения РФ в Украину.

"Но не все так гладко, как утверждает правительство РФ. Тысячи поставленных смартфонов Samsung просто не работают. Завезти устройство из-за границы не так просто. Ведь представитель требует активировать их только в тех странах, где их изначально отгрузили", — объяснили в сюжете.

Это, конечно, можно сделать, но на это потребуется до двух месяцев. А это еще дополнительные расходы для россиян. Участники рынка предполагают, что Россия до конца лета останется без техники и электроники популярных брендов.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под ограничения попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

После этого появилась информация, что Украина требует от Европейского союза разработать новый более жесткий пакет санкции против Российской Федерации, который нанесет еще больший удар по российской экономике.

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