Сейчас программой поддержки уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек.

За неделю украинцы потратили более 88 млн грн для приобретения лекарственных средств по программе "еПоддержка ".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Сейчас программой поддержки уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Всего с начала запуска программы на карточки украинцев перечислено 7,35 млрд грн. Почти 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили", - говорится в сообщении.

Самыми популярными по видам расходов стали:

книжные магазины – 705 млн грн;

кинотеатры – 488 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 249 млн грн

железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

лекарства – 88 млн грн.

Напомним, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа поддержки направлена на стимулирование людей к вакцинации от COVID-19 и поддержку тех секторов экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений.

Возможность приобрести лекарства по программе доступна с 24 января для граждан в возрасте от 60 лет. Купить можно любые лекарства, разрешенные для применения в Украине, как в аптечных учреждениях, так и в интернет-аптеках.

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Как сообщал УНИАН, 19 января Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривень в рамках программы "еПоддержка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти средства лекарственные средства.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.