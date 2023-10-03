Нацбанк принял решение об изменении валютного режима. С сегодняшнего дня курс гривни к доллару США уже не является фиксированным на уровне температурного режима здорового человека, а "управляемо-гибким". Что это значит? Попробую разложить ситуацию по полочкам.

Зачем менять режим, все же было хорошо?

Основная причина - режим фиксированного курса исчерпал свой стабилизационный потенциал. Население и бизнес начали привыкать к неизменному курсу. Чем дальше, тем сложнее было бы отказаться от режима привязки и тем дольше и рискованнее было бы вернуться к нормальной жизни. Управляемая гибкость курса позволит НБУ активнее ослаблять ограничения на движение капитала, поскольку рынок будет постепенно восстанавливать способность к (ограниченной) самокоррекции. В (далекой) перспективе курс станет гибким, как до войны, и сможет выполнять функцию предохранителя от внешних шоков.

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Что изменится, будет девальвация?

В перспективе нескольких месяцев практически ничего не изменится. При фиксированном курсе НБУ каждый день продавал валюту из своих резервов. Ровно столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить дефицит валюты на межбанковском рынке. Теперь НБУ так же будет продавать валюту из резервов, но немножко меньше, или немножко больше, чем дефицит валюты на рынке, и позволит официальному курсу двигаться вниз и вверх на дельту, которую в первые недели, скорее всего, вообще трудно будет заметить невооруженным глазом.

В дальнейшем НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса

В дальнейшем НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса, а их направление будет больше соответствовать изменениям в состоянии платежного баланса и валютного рынка. То есть будет и девальвация, и укрепление. Что именно будет преобладать - будет зависеть от кучи факторов. Среди основных: продолжительность боевых действий, пропускная способность экспортных путей, объемы международной помощи.

Финальная цель Нацбанка - вернуться к полноценному инфляционному таргетированию и плавающему курсу. Но, учитывая риски войны, это еще будет не скоро, и НБУ еще долгое время будет активно участвовать в выравнивании дисбалансов на валютном рынке.

Почему именно сейчас?

На самом деле НБУ уже давно планировал отойти от фиксированного курса, который был введен в первый день полномасштабного вторжения для стабилизации рынка, и открыто объявлял о своих планах (хотя по моим наблюдениям до последнего времени мало кто обращал внимание на заявления Нацбанка). Воплотить эти намерения в жизнь позволила экономическая ситуация, которая за последние полгода существенно улучшилась. Еще в начале года изменение режима было бы очень рискованным и неуместным.

В целом ситуация на рынке остается намного лучше, чем в начале года

Так, зимой НБУ продавал из резервов 3,0 млрд долл США в месяц, на наличном рынке доллар можно было купить не менее чем на 40 грн, а резервы НБУ еле дотягивали до уровня конца 2021 года. Но летом дефицит валюты на межбанке сократился до 1,5-2,0 млрд долл., резервы Нацбанка пересекли отметку 40 млрд долл. США, обновив исторический (!) рекорд, а наличный курс вплотную приблизился к официальному. В августе-сентябре на валютном рынке наблюдалась некоторая нервность, наличный курс пополз вверх, НБУ продавал больше валюты на межбанке (2,4-2,6 млрд в месяц), резервы Нацбанка перестали расти. Однако в целом ситуация на рынке остается намного лучше, чем в начале года.

При этом инфляция продолжала стремительно снижаться - в августе показатель инфляции снизился до 8,6% г/г, это в три раза меньше, чем с 26,6% в декабре прошлого года - а экономическая активность восстанавливалась, что хорошо почувствовали компании, ориентированные на внутреннего потребителя.

Ключевую роль в этом улучшении сыграла международная помощь. Несмотря на полномасштабную войну, Украина имеет полноценную программу с МВФ. С начала года страна регулярно получает около 4 млрд долл. в месяц международной финансовой поддержки (в дополнение к военной). Поэтому для экспертного сообщества решение Нацбанка не стало сюрпризом, мы ожидали изменение режима уже несколько месяцев.

Каковы риски?

Мы живем в бурные времена и рисков не избежать. Впереди нас ждет еще одна сложная зима с вероятными обстрелами энергетической инфраструктуры и падением экспорта отдельных товаров на фоне сезонного увеличения импорта. Буквально несколько дней назад кристаллизовались риски недопоступления объемов международной помощи из-за сложной политической ситуации в США.

Вряд ли НБУ с его крутой аналитической командой не заметил рисков

Вряд ли НБУ с его крутой аналитической командой не заметил этих рисков. Тот факт, что обычно консервативный Нацбанк решился на изменение режима, свидетельствует о его уверенности в завтрашнем и даже послезавтрашнем дне.

Среди основных причин такой уверенности - высокий уровень резервов, сотрудничество с МВФ, новый пакет помощи на сумму 50 млрд евро на 4 года от ЕС. Также не забываем, что продолжают действовать строгие ограничения на вывод капитала, которые НБУ планирует ослаблять в зависимости от ситуации на рынке, но может и усилить в случае непредсказуемых шоков.

Елена Билан, директор аналитического департамента, главный экономист Dragon Capital