Экономисты отмечают, что сейчас сложно спрогнозировать цены на рынке железной руды и металлопродукции. Но вероятны кризисные спады.

Украина не отстает от мирового тренда по восстановлению мировой экономики после коронавирусного кризиса. Так, наш экспорт вырос за полгода примерно на 30% (составляет сейчас 30 млрд долл.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как говорится в сюжете "5 канала", половину украинского экспорта составляет продовольственное и металлургическое сырье.

Экономисты отмечают, что пока сложно спрогнозировать цены на рынке железной руды и металлопродукции: сейчас они высокие, но в ближайшее время вероятен спад.

"Прогнозировать динамику на сырьевых рынках, как и на других рынках, просто физически невозможно. Поэтому сейчас мы не можем сказать, как долго это держится. Базой для этого стала борьба с кризисом, потому что американцы напечатали очень много долларов. Частично эти доллары пошли в т. ч. на сырьевые рынки", – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Кроме того, подорожание газа негативно влияет на конкурентоспособность украинской металлургии. Поэтому лидерам отечественного экспорта уже советуют готовиться к возможным кризисным спадам.

Автор: Григорий Бондарь