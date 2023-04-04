Евро в банке также подешевел.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 30 копеек - до 37,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 10 копеек - до 40,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн/долл., евро - 39,55 грн / евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня - данные из обменников

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня в обменниках Киева также снизились цены на валюту.

В частности, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 20 копеек - до 37,80 грн/долл. Курс евро в столичных обменниках потерял в цене сразу четверть гривни. Сегодня курс европейской валюты составляет 40,90 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: