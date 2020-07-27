Четверть украинцев ожидают ухудшения экономического положения в ближайшие полгода - опрос
Экономическое положение Украины за последние полгода однозначно ухудшилось или скорее ухудшилось.
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Так считает 30% и 36% украинцев соответственно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 15-20 июля на тему "Украина: оценка общественно-политической ситуации". Еще 24% соотечественников считают, чтоэкономическое положение в стране не изменилось.
На вопрос о том, как изменится экономическое положение в Украине в ближайшие полгода, 35% респондентов ответили, что оно не изменится. 25% украинцев считают, что оно скорее ухудшится.
Одной из причин, по которой может произойти экономический кризис осенью этого года большинство украинцев назвали некомпетентность властей - 57%, а также коронавирус - 26%.
Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 2 тыс. респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
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