Ожидания украинского бизнеса в июне улучшились - НБУ

По оценкам НБУ, во втором полугодии экономика Украины должна перейти к экономическому росту.

Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в Украине в июне текущего года вырос на 10 процентных пунктов - до почти 46 пунктов благодаря снятию ряда карантинных ограничений и восстановлению деловой активности в мире.

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Об этом сообщил директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половнев в видеокомментарии, размещенном на сайте НБУ.

"Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис. Опрос НБУ свидетельствует об улучшении настроения предпринимателей в июне. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который мы рассчитываем ежемесячно, вырос на 10 процентных пунктов (п.п.) – почти до 46 пунктов. Улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное свертывание карантинных ограничений и восстановление деловой активности в мире", – сказал Половнев.

По данным НБУ, в июне улучшились настроения промышленных предприятий и предприятий торговли, индекс ожиданий которых находится на уровне близком к 50 пунктам.

"Это означает, что оптимистичные и пессимистичные настроения практически сбалансированы. При этом предприятия торговли и промышленности имеют достаточно неплохие ожидания относительно новых заказов и товарооборота", - отметил Половнев.

По его словам, немного хуже ситуация в сфере услуг и строительства, где все еще преобладают пессимистичные ожидания, и если в сфере услуг ситуация более-менее обнадеживающая, то в сфере строительства настроения бизнеса не подают хороших сигналов вследствие низкого спроса на недвижимость и строительные работы.

При этом директор департамента статистики и отчетности НБУ отметил, что дальнейшее свертывание карантинных ограничений будет способствовать улучшению деловых ожиданий предприятий.

"Самый сложный период для экономики Украины завершен. По нашим оценкам, уже во втором полугодии экономика Украины должна перейти к экономическому росту", - добавил Половнев.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по состоянию на 1 июня работодатели подали 12,8 тысячи пакетов документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, а финансовую помощь получили почти 100 тысяч работников.

По данным опроса ЮНИСЕФ, негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствия для семейного бюджета почувствовали 69% украинцев.

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