Большинство украинцев против легализации игорного бизнеса и рынка земли - опрос

Вместе с тем опрос показал, что наиболее положительно среди других решений парламента респонденты оценили возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение, а также введение уголовной ответственности для депутатов за "кнопкодавство".

В Украине 60% граждан не поддерживают легализацию игорного бизнеса и введение рынка земли.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-17 июля 2020 года на тему: "Год после выборов Верховной Рады: оценки граждан".

По данным опроса, 61% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса и 60% - введение рынка земли. Поддержку этим решением выразили соответственно 26% и 23% респондентов.

По информации социологов, относительно больше тех, кто поддерживает эти два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".

Опрос также показал, что наиболее положительно среди других решений парламента респонденты оценили возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение, а также введение уголовной ответственности для депутатов за "кнопкодавство" (90% и 89% соответственно).

Также значительную поддержку (от 60% до 80%) имеют такие воплощенные в жизнь инициативы: отмена депутатской неприкосновенности, предоставление добровольцам статуса участника войны, кредитование предпринимателей по низким ставкам, возвращение в правовое поле добычи янтаря, увеличение лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей, принятие закона об импичменте президента, введение жестких правил перевозки детей в автомобилях только в детских креслах, ограничения на вывод денег в оффшоры, упрощение поступления в украинские вузы детей с оккупированных территорий.

Несмотря на это, последние три инициативы имеют и значительное количество противников - около 20%.

"Важно, что большинство указанных выше решений Верховной Рады находят равномерную поддержку среди сторонников различных политических сил. Однако, есть и такие, которые вызывают сопротивление, например, решение об упрощении поступления в украинские вузы детей с оккупированных территорий имеет поддержку среди большинства избирателей всех парламентских партий, кроме "Европейской солидарности", половина из которых выступает против. Аналогично, решение о предоставлении добровольцам статуса участника войны поддерживают более 80% сторонников различных политических сил, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", где поддержка составляет 56%", - отметили в группе "Рейтинг".

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тысяч респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

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