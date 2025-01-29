Алексей Шабан заверил, что е-гривня - это такая же гривня, только в цифровом виде.

Национальный банк Украины готовит пилотный проект по введению собственной розничной цифровой валюты - е-гривни. В регуляторе заверили, что это решение не предусматривает отказ от наличных денег.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан рассказал, что е-гривна не заменит обычную гривню, а лишь дополнительная возможность.

"Однако на сегодня решение о масштабном выпуске е-гривни еще не принято", - заявил заместитель председателя Нацбанка.

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По его словам, пока что регулятор намерен запустить пилотный проект на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) и в открытой среде, то есть с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. Он отметил, что такой шаг позволит убедиться, способна ли е-гривна выполнять функции денег, будет ли она удовлетворять потребности пользователей, эффективна ли она.

Шабан объяснил, что е-гривна – это цифровые деньги НБУ, электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк.

"То есть это такая же гривня, только в цифровом виде. Как и физические деньги, она является обязательством центрального банка", - рассказал замглавы НБУ.

Он указал, что в случае введения е-гривна будет законным платежным средством в Украине и будет существовать только в безналичной форме - как дополнение к наличной и безналичной формам денег.

Согласно проекту, пользователи смогут с помощью е-гривны осуществлять все возможные типы платежных операций в Украине, а именно:

переводы между физическими лицами - переводы между кошельками пользователей;

оплату товаров и услуг;

платежи в пользу государства;

благотворительные платежи;

получать заработную плату и другие доходы, социальные выплаты.

Представитель НБУ заверил, что конфиденциальность при использовании е-гривны сохранится, а платформа е-гривны не будет обрабатывать и хранить персональные данные пользователей.

"Национальный банк не будет иметь доступа и не будет владеть любой персональной информацией о пользователях е-гривны. Он будет выступать исключительно в роли оператора платформы е-гривны, обеспечивая ее непрерывное и безопасное функционирование", - подытожил Шабан.

Электронная гривня - что известно

В НБУ сообщили, что разработка и внедрение е-гривни в Украине будет способствовать, в частности, цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости и росту уровня прозрачности расчетов.

В марте 2024 года стало известно, что второй этап тестирования е-гривни должен пройти во второй половине года. К этому процессу смогут присоединиться банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты.

В регуляторе отметили, что первый этап тестирования е-гривни провели в 2018 году, но в закрытой среде. Для этого предполагалось внедрение платформы "Электронная гривня", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривни и тестирование операций с е-гривней исключительно работниками Нацбанка и несколькими компаниями-участницами проекта.

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