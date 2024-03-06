Отмечается, что тестирование пройде уже в этом году.

Второй этап тестирования е-гривни пройдет уже во второй половине этого году. К этому процессу смогут присоединиться банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты.

В Национальном банке Украины в Facebook отметили, что первый этап тестирования е-гривны провели в 2018 году, но в закрытой среде. Для этого предусматривалось внедрение платформы "Электронная гривна", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривни и тестирование операций с е-гривной исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями - участницами проекта.

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что все платежные операции с е-гривной в ходе тестирования будут происходить на единой технологической платформе, оператором которой будет НБУ.

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"В ходе тестирования мы планируем исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования е-гривни для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине", - объяснил Поддерегин.

Электронная гривня - главные новости

НБУ в конце 2016 года начал исследовательский проект по внедрению е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью. В рамках проекта в оборот выпустили электронные гривни в эквиваленте 5 тысяч гривень.

21 февраля 2020 года глава НБУ Яков Смолий заявил о том, что НБУ располагает отработанной технологической моделью выпуска цифровой гривни, но окончательное решение еще не принято.

6 апреля 2021 года НБУ продлил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронной гривни до 15 июня 2021 года.

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