В 2025 году ожидается пилотный проект по внедрению э-гривни.

С введением в Украине электронной гривни платежи будут быстрее и дешевле, также это может способствовать уменьшению цен из-за отсутствия расходов на банковское обслуживание. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Киев24".

Эксперт объяснил, в чем различия между нынешней системой безналичных расчетов и э-гривней.

"Есть Национальный банк, который эмитирует деньги. Есть банковские учреждения, которые открывают нам счета, и в процессе использования безналичных денег мы платим банкам за обслуживание счетов, за перечисление средств со счета на счет, за пополнение. Когда мы идем в магазин и проводим операции с карточками, мы платим за терминал и обслуживание", - сказал Пендзин.

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По словам экономиста, таким образом есть много дополнительных платежей, которых в условиях использования электронной гривни не будет.

"Будет единый банк, он же эмитент, Нацбанк. И все участники, все держатели э-гривни будут обслуживаться непосредственно в НБУ", - отметил Пендзин.

Экономист также обратил внимание, что при переводе денег со счета на счет в безналичной форме может пройти определенный период времени, что в основном касается бизнеса.

"Если вы физическое лицо, то с карты на карту быстрее, а если вы владелец бизнеса, может пройти несколько дней, пока деньги зачислят. В условиях э-гривни это делается мгновенно, потому что это происходит в рамках одной системы и бесплатно. Такая форма максимально упрощает осуществление расчетов и ускоряет их", - подчеркнул эксперт.

Пендзин отметил, что в 2025 году ожидается только пилотный проект по внедрению э-гривни, и потом Нацбанк будет решать, что с этим делать дальше. Также он отметил, что электронная гривня может способствовать уменьшению цен.

"Э-гривня будет влиять на снижение цен, потому что есть достаточно большой объем платежей, которые собирает банк за обслуживание ваших счетов. Все эти дополнительные расходы ложатся в цену и для бизнеса, и для людей. Если этого не будет, цены должны были бы быть ниже", - сказал Пендзин.

Электронная гривна - что известно

По данным НБУ, э-гривня - это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк. Ключевое назначение э-гривни, по мнению регулятора, - эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривни.

Разработка и внедрение э-гривни в Украине будет способствовать, в частности, цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости и росту уровня прозрачности расчетов.

В марте 2024 года стало известно, что второй этап тестирования э-гривни пройдет уже во второй половине этого года. К этому процессу смогут присоединиться банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты.

В НБУ отметили, что первый этап тестирования е-гривны провели в 2018 году, но в закрытой среде. Для этого предполагалось внедрение платформы "Электронная гривня", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривны и тестирование операций с э-гривней исключительно работниками Нацбанка и несколькими компаниями-участницами проекта.

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