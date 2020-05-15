Первым долларовым триллионером в истории может стать основатель Amazon

По результатам исследования, росту состояния Безоса не помешает ни потеря 38 миллиардов в результате развода, ни пандемия.

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который возглавляет список богатейших людей мира, может стать первым человеком, чье состояние превысит один триллион долларов.

Читайте такжеРекорд во время пандемии: богатейший человек мира за день увеличил свое состояние на $6,4 миллиардаОб этом свидетельствуют результаты исследования сервиса консультаций для бизнеса Comparisun.

Эксперты пришли к выводу, что росту состояния Безоса не помешает ни потеря 38 миллиардов в результате развода, ни пандемия. Оценка его капитала показала, что за последние пять лет он рос со средним темпом 34% в год. При сохранении такой динамики Безос станет первым в мире триллионером уже в 2026 году в возрасте 62 лет. Сейчас состояние основателя Amazon оценивается 143,9 миллиарда долларов.

Кроме Безоса, в списке возможных претендентов на звание триллионера значится китайский девелопер Сюй Цзяинь. Он может стать триллионером через год после Безоса. Основатель Alibaba Group Джек Ма находится на третьем месте, его капитал может преодолеть триллионную отметку в 2030 году. Самым молодым триллионером в истории в 2036 году станет основатель Facebook Марк Цукерберг, которому в этот момент в 2036 году будет 51 год.

Для анализа отбирали сведения о росте капиталов 25 лидеров списка Forbes за последние пять лет. На этой основе получилась величина среднегодового прироста капитала.

Ранее УНИАН писал, что владелец Amazon за время пандемии стал богаче еще на 24 миллиарда долларов.