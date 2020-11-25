Средства получены в результате размещения пяти пакетов облигаций в гривне и одного – в евро.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 ноября привлекло в государственный бюджет 16,768 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи пяти пакетов гривневых облигаций на сумму 6,96 миллиарда гривень, 3,36 миллиарда гривень, 521,9 миллиона гривень, 408,6 миллиона гривень и 192,5 миллиона гривень сроком обращения 140, 189, 336, 812 и 1274 дня соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,40% и 11,70% годовых.

Средства в евро получены в результате продажи облигаций на сумму 157,7 миллиона евро сроком обращения 344 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,45%. Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 5,3 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 миллиарда гривень, 2,8 миллиарда долларов и 630 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Жирий