Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 ноября привлекло в государственный бюджет 16,768 миллиарда гривень.
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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи пяти пакетов гривневых облигаций на сумму 6,96 миллиарда гривень, 3,36 миллиарда гривень, 521,9 миллиона гривень, 408,6 миллиона гривень и 192,5 миллиона гривень сроком обращения 140, 189, 336, 812 и 1274 дня соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,40% и 11,70% годовых.
Средства в евро получены в результате продажи облигаций на сумму 157,7 миллиона евро сроком обращения 344 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,45%. Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 5,3 миллиарда гривень.
Что этому предшествовало
- В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
- Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 миллиарда гривень, 2,8 миллиарда долларов и 630 миллионов евро.
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