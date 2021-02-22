Первый кредит по программе доступной ипотеки планируется выдать в начале марта.

Первый кредит по программе доступной ипотеки может быть выдан уже в начале марта, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве.

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"Во исполнение программы президента Украины в январе нами была основана программа ипотечного кредитования за счет компенсации процентной ставки, так называемая программа "Доступная ипотека под 7%". Мы воспользовались тем, что у нас уже есть забрендированный инструмент "Программа 5-7-9%" … Учитывая опыт и имеющуюся инфраструктуру, мы быстро подготовили соответствующее решение правительства, которое предусматривает упрощение доступа граждан к ипотечному кредитованию. Это будет в свою очередь стимулировать строительство и позволит гражданам воспользоваться уже с марта программой. Она реальна, и я думаю, что первый кредит будет выдан в начале марта", - сказал Марченко.

По его словам, воспользоваться данной программой смогут все граждане, которые отвечают определенным критериям и имеют деловую репутацию, которая позволяет им получить кредит.

Министр также сообщил, что в 2021 году программа будет осуществляться через средства программы "5-7-9" и Фонд развития предпринимательства.

"В планах - у нас довольно реалистичные планы - выдать 5 миллиардов гривень кредитов, и 5 тысяч семей потенциально смогут воспользоваться данной программой", - сказал Марченко.

Министр сообщил о видах ипотеки, доступных по программе: первичный рынок, имущественные права на квартиры, дома и участки, а также вторичный рынок для квартир, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года. При этом нормативная площадь - 50 кв. м на одного гражданина или семью из 2 человек плюс 20 кв. м на кожного следующего члена семьи. Максимальная площадь может быть увеличена на 20%, то есть для семьи из 4 человек – 108 кв. м.

"Основные требования к предмету ипотеки: максимальная стоимость не более 2,5 миллиона гривень, в случае превышения можно оплатить за свои средства или кредитные средства банков без компенсации процентов. Далее предусмотрена ставка 7%, базовая процентная ставка, соответственно мы компенсируем для банков +7% для первичного рынка и для вторичного +4,5%", - сказал глава Минфина.

По его словам, для участия в программе гражданам следует обратиться в уполномоченный банк с пакетом документов, который включает заявку на участие в программе, копии паспорта и идентификационного кода, справку о прописке, копии свидетельства о браке и о рождении детей в случае наличия, документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние 6 месяцев. Максимальная сумма ипотеки составляет 2 миллиона гривень, максимальный срок – 20 лет, минимальный взнос заемщика – 15%, а максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита – 0,5%.

Что этому предшествовало

27 января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

Проект по снижению ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта.

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Автор: Екатерина Жирий