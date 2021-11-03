Курс гривны в среду, 3 ноября, удерживается вблизи уровня 26,3 грн за доллар.

Сложная энергетическая ситуация в Украине выступает негативным фактором для курса гривны.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"Еще до наступления холодов запасы угля на ТЭС существенно снизились и не позволят пройти отопительный период, в то время, как РФ заблокировала поставки угля в Украину. В результате Украина в аварийном порядке импортировала электроэнергию из Беларуси. Мы по - прежнему считаем, что газо - и углетрейдеры в случае выхода на валютный рынок могут существенно поддержать спрос на валюту и повлечь ослабление гривны", - сказал эксперт.

По его словам, курс гривны в среду, 3 ноября, удерживается вблизи уровня 26,3 гривны за доллар – рынок относительно стабилен и малоактивен на фоне новых карантинных мер и слабой деловой активности. Также рынок переваривает перестановки в Кабинете министров Украины, кроме того, подразумевает рынка концентрация вооруженных сил РФ у границ Украины, что для нерезидентов повышает риски инвестиций.

Читайте такжеВо второй половине ноября курс доллара изменится-прогноз"В свою очередь, позитивным для гривны выступает встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи США подтвердили поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявили о намерении укреплять украинскую энергобезопасность. Поддержку гривне оказывает также прогноз JP Morgan, который ожидает курс гривны до конца года на уровне 26,3 гривны за доллар", - отметил Шевчишин.

Эксперт прогнозирует, что курс гривны в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 26,25-26,30 гривны за доллар.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 3 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,29 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Автор: Екатерина Жирий