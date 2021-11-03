Курс гривны к евро установлен на уровне 30,36 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 4 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,24 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 30,36 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 26,23/26,25 грн/долл., к евро - на уровне 30,38/30,40 грн/евро.

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Национальный банк Украины на среду, 3 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,29 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Прогноз на ноябрь

Согласно прогнозам курс гривны в ноябре будет колебаться в пределах 26,3-27 грн/долл., при этом на него будут влиять карантинные ограничения.

В свою очередь руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин указал, что сложная энергетическая ситуация в Украине выступает негативным фактором для курса гривны.

Автор: Екатерина Жирий