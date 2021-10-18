Стороны договорились, что программа финансирования будет продлена, однако договоренность еще должны утвердить.

Миссия Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by.

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой-Голлар.

"Это сделает возможным транш объемом в 500 млн СДР (специальных прав заимствований), что составляет эквивалент около 700 млн долларов США", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о продлении финансирования до конца июня 2022 года.

Читайте такжеМВФ значительно ухудшил прогноз для Украины до конца годаВ то же время в МВФ отметили, что как соглашение, так и просьба властей Украины о продолжении программы еще подлежат утверждению руководством Фонда и Советом исполнительных директоров МВФ.

Напомним, 21 сентября миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине по пересмотру программы stand-by.

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере $2,1 млрд. По плану, второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн СПЗ, что примерно равно $700 млн.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

Автор: Анна Нагорная