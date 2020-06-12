Украина получила $2,1 миллиарда транша МВФ - Нацбанк

Полученный транш совместно с финансовой помощью ЕС увеличил золотовалютные резервы Украины до 28,7 миллиарда долларов.

Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной stand by программы сотрудничества Украины и Фонда.

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Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на своей странице в соцсети Twitter.

"Официально: Украина только что полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал Смолий.

Глава Нацбанка также сообщил, что совместно с финансовой помощью ЕС первый транш МВФ увеличил золотовалютные резервы Украины до 28,7 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составит 2,1 миллиарда долларов.

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