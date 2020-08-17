В украинских банках стало больше депозитов: свежие данные

В НБУ сообщили, что объем депозитов в украинских банках за июль вырос на 2,4% в гривне и на 5,8% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июль увеличился по сравнению с июнем на 2,4% – до 713,8 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) –на 5,8%, до 17,7 миллиарда долларов.

Читайте такжеУкраинским банкам запретили вводить ограничения по депозитам

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов увеличился на 11,4%, валютных – на 19,3%.

В то же время остатки по гривневым кредитам увеличились на 0,7% за июль и сократились с начала года на 0,4% - до 610,9 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам выросли на 4,3% за июль и на 12,2% с начала года - до 14,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 миллиарда гривень, валютных – на 28,5%, до 17,2 миллиарда долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий