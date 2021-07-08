Субсидии украинцам выплатят сразу за два месяца.

Министерство социальной политики направило 1,1 млрд грн в регионы для выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги, переназначенные по новым правилам.

Как сообщила пресс-служба Министерства, украинцы получат средства сразу за два месяца - май и июнь.

"В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Обращаем внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца – май и июнь 2021 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат. Получателям субсидий, получающим средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.

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Ранее Минсоцполитики сообщило, что в отдельных городах Украины переназначение субсидии на следующий период было проведено не в полном объеме – это может привести к несвоевременному получению гражданами помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ведомство обратилось к Ассоциации городов Украины с просьбой "скоординировать работу городов для завершения в ближайшее время процедуры переназначения жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, имеющим на нее право".

Как сообщал УНИАН, в апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий. В связи с принятыми изменениями, желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев, начиная с мая.

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Автор: Анна Нагорная