Украина создает 2,5% мирового трафика криптовалют.

Легализация рынка криптовалют может принести Украине до 15 миллиардов гривен поступлений в бюджет. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

"Если бы рынок крипты был легализован, государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж и еще до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан за 2021-2024 годы", - отметил Федоров.

По его словам, команда Минцифры активно работает над законопроектом по легализации рынка криптоактивов в рамках рабочей группы, созданной при профильном комитете. Он пояснил, что объем поступлений будет напрямую зависеть от концептов регулирования и налогообложения, которые будут заложены в этот закон.

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Федоров также отметил, что, согласно результату исследования Global Ledger, Украина создает 2,5% мирового трафика криптовалют. При этом легализация криптовалют нужна не только государству, но и бизнесу:

"Для предпринимателей это конкурентные преимущества на глобальном рынке, юридическая защита и возможность привлекать инвестиции. Благодаря легализации рынка украинские специалисты смогут работать дома, а бюджет ежегодно будет пополняться дополнительными налоговыми поступлениями".

Криптовалюта в Украине - что известно

В апреле 2024 года в НБУ сделали важное заявление по регулированию рынка криптовалют. По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, Украина планирует принять европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.

В октябре в НБУ высказались относительно криптовалют в Украине. Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что криптовалюту НБУ не рассматривает как законное средство платежа. Однако в Украине изучается опыт по урегулированию рынка виртуальных активов.

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