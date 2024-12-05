Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует назначить сторонника криптовалют Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Биткоин впервые в истории превысил отметку в 100 000 долларов на фоне надежд на поддержку криптовалютного рынка со стороны новоизбранной администрации президента США Дональда Трампа. Как пишет Bloomberg, в четверг цена криптовалюты выросла на 6,1%, до $103 801, что составляет более 50% роста со времени президентских выборов в ноябре.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует назначить сторонника криптовалют Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам. Он придет на смену Гэри Генслеру, который агрессивно боролся с расширением цифровых активов в США. всего через несколько часов после этого биткоин достиг отметки в $100 000.

Генеральный директор биржи Crypto.com Крис Маршалек назвал достижение биткоином отметки в 100 000 долларов "исторической вехой" для отрасли.

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Аналитики прогнозируют, что администрация Трампа может создать благоприятную среду для развития криптовалюта. Ожидается, что новые регуляторные изменения привлекут значительные инвестиции со стороны крупных управляющих активами, что может стать началом "золотой эры".

"Сторонники криптовалюты рассматривают шестизначное число как подтверждение спорных утверждений о том, что биткоин является современным средством сбережения и хеджированием инфляционного риска. По мнению критиков, цифровой актив не имеет никакой фундаментальной ценности и слишком подвержен спекулятивным капризам", - пишет Bloomberg.

В то же время, исторический рост Bitcoin не оказал существенного влияния на более широкие рыночные показатели. Мировые акции и фьючерсы на американские акции топтались на месте, доходность казначейских облигаций выросла, а индекс доллара практически не изменился.

Финансовые рынки - последние новости

Напомним, 21 ноября биткоин превысил отметку в 98 тысяч долларов, однако уже менее чем через неделю, 26 ноября, цена биткоина рухнула к отметке 90 тысяч долларов за монету.

В то же время эксперты отмечали, что инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Дональда Трампа. Они прогнозируют 5% падение валют развивающихся рынков в первой половине 2025 года.

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