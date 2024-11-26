Отмечается, что биткоин может упасть гораздо ниже, прежде чем восстановится.

Цены на криптовалюты рухнули после огромного роста на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Цена биткоина рухнула к отметке 90 тысяч долларов за монету.

Издание Forbes пишет, что коррекция цен на криптовалюты "стерла" около 200 миллиардов долларов. Трейдеры нервно наблюдают за тем, что происходит с биткоином после того, как криптомиллиардер Майкл Новограц предупредил, что цена может упасть до 80 тысяч долларов, прежде чем отскочит назад.

"Почти весь кабинет министров владеет биткоином и является сторонником цифровых активов", - сказал Новограц.

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При этом он считает, что биткоин в конечном итоге преодолеет отметку в 100 тысяч долларов за биткоин.

"Обычно при достижении отметки в 100 тысяч долларов происходит небольшой отскок", - сказал он. "Я не удивлюсь, если мы поднимемся гораздо выше. Мы находимся в процессе установления цен. Предложений не так много".

Однако другие наблюдатели за криптовалютном рынке также предупреждают, что биткоин может упасть гораздо ниже, прежде чем восстановится.

"Во вторник (26 ноября, - УНИАН) утром биткоин упал ниже отметки 93 тысяч долларов, углубив коррекционный откат и падая четвертый день подряд. В понедельник была предпринята новая попытка поднять цену выше 99 тысяч долларов, которая обернулась новыми продажами. Это связано с геополитическим откатом, который превратился в более широкий сценарий фиксации прибыли, если рассматривать все ралли с 4 ноября. Это означает, что трейдеры должны уделять больше внимания импульсу биткоина в районе 91 800 долларов (76,4% ралли). Без должной поддержки в этой области криптовалюта может упасть до 87 тысяч долларов (61,8%)", - сказал главный рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Цена биткоина - последние новости

21 ноября биткоин превысил отметку в 98 тысяч долларов. Криптовалюта достигала рекордного максимума, потому что инвесторы делают ставку на то, что Дональд Трамп откроет новую эру для криптовалютной индустрии.

При этом стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 26 ноября, составляет 92 613,42 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 860 350,17 грн.

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