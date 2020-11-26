По его словам, правительство знает, каким образом справляться с вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о контролируемости ситуации с государственными финансами, несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего заседания правительства.

"Я хочу всех успокоить, что никакой катастрофы или апокалипсиса не происходит, и не произойдет. Мы ситуацию контролируем. Мы знаем, как, каким образом, справляться с вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной", - сказал он.

По словам министра, ситуация действительно сложная, поскольку пандемия не является чем-то обычным, что можно предусмотреть и спрогнозировать.

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"Пандемия зацепила и нашу страну, и мы вынуждены в этой ситуации действовать в достаточно непростых условиях. Несмотря на это, я считаю, что политическая воля и нацеленность властной команды на результат преобладают над рисками созданными, и мы находим решения на все вопросы", - добавил он.

Госбюджет 2021: последние новости

Кабмин сегодня утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год, который будет вынесен в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц