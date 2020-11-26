Представители Кабмина не смогли ответить УНИАН на вопрос о том, будет ли обсуждаться на заседании вопрос локдауна.

Кабинет министров Украины сегодня проведет внеочередное заседание.

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По данным источников УНИАН в Кабмине, заседание должно начаться в 18:00 и будет посвящено бюджетным вопросам (вероятно - проекту бюджета на 2021 год).

Представители Кабмина не смогли ответить УНИАН на вопрос о том, будет ли обсуждаться на этом заседании вопрос введения жесткого локдауна в Украине.

Дефицит бюджета Украины

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 112,2 миллиарда гривень, что почти в 4 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года.

По данным Государственной казначейской службы Украины сводный бюджет Украины в январе-октябре этого года выполнен с дефицитом 89,4 миллиарда гривень против дефицита в 643,1 миллиона гривень за аналогичный период 2019 года.

В апреле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 миллиардов гривень.

Госбюджет 2021 - что известно

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок.

5 ноября 2020 года Верховная рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год.

Сегодня стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

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Автор: Дмитрий Захаров