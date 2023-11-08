Рынки золота и нефти России имеют тесные связи с Кремлем и являются важными источниками дохода агрессора.

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против 29 физических и юридических лиц, работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах и поддерживающих их.

Как сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства, в санкционный список попали крупнейший российский золотоперерабатывающий завод, российские олигархи и бизнес, а также третьи страны, подпитывающие доходы России от войны.

Санкции затронули два крупнейших российских производителя золота - Nordgold и Highland Gold. "Рынки золота и нефти России имеют тесные связи с Кремлем и являются важными источниками дохода на фоне его незаконного вторжения в Украину. Золото является значительным источником дохода для военных усилий России", - говорится в сообщении.

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Под санкции попали сеть, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, ответственная за перевод в Россию доходов от золота на сумму свыше $300 млн, - Paloma Precious DMCC, а также стоящее за компанией главное лицо Говард Джон Бейкер.

Также под санкции попал крупнейший российский афинажный завод "Красцветмет", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и другие компании.

Война в Украине и российское золото

После вторжения России в Украину, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов остановила все операции по продаже золота из России.

1 апреля Лондонская биржа металлов перестала размещать на своих складах в Великобритании российские металлы. Позже издание New York Times сообщило, что ЧВК "Вагнера" добывает для России золото в Африке. Так Кремль может пытаться спастись от санкций, которые сильно бьют по экономике страны-агрессора

В июне 2022 года Швейцария впервые с 24 февраля импортировала золото из России. Всего импортировали более 3 тонн драгоценного металла.

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